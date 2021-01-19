Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

19.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:14
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,64 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,64 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,6430528519
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3371628
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,0519190
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,9769681
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6971647
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,6135332
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,0313121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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