Yatırım fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yatırım fonu istatistikleri

15.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:27
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,20304130174
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,07715021
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,3019613
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,5068761
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,09712150
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,22351916
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,1713013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Demet Şener Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Rıza Çalımbay İsmail Kartal Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Altın Ankara Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırım fonu istatistikleri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:30:28. #1.15#
title