Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

14.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:00
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0130423073
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,02715714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,0319910
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,3368599
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,08715614
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,06352213
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,6513013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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