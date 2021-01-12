Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

12.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:37
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,00303186117
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2471647
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1118810
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,19682246
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,08713932
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,09352411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5713211
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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