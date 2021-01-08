Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

08.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:40
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0130322874
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,13715417
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0018117
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,2168644
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,15714921
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,42352213
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,0313112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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