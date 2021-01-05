Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

05.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:56
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1830325053
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,12714823
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0318126
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,2668626
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,26716011
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3835287
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,4913130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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