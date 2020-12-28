Yatırım fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yatırım fonu istatistikleri

28.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:26
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

???????Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,15302192110
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,13715615
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,4418216
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,37683236
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,03715219
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,10352411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,7513013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1326260
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Otomobil Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırım fonu istatistikleri | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:53:22. #1.15#
title