Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

24.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:13
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0830225448
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0371629
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1218144
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,3368626
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2471656
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,03352510
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,2813013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0426260
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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