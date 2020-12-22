BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

22.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:52
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,2226244216
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,3155451
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,57202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,9229029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,581168106
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,3328325
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,7416133
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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