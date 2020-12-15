Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

15.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:45
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0330122872
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,12725516
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,131899
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,8168599
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1270619
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,28341717
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,2113112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0426260
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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