Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

09.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:13
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1530024159
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,10724725
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1118117
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,33685612
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,14705911
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3634304
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,0113130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0425250
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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