Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

04.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:23
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2829925544
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,20725913
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,5218171
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,33675710
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,28705812
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3734295
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,1013103
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0425250
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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