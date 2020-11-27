Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

27.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:55
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0129920990
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,10724626
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1018612
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,59675710
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,08705317
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,03342212
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,7713013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0325250
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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