Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

18.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:29
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,12298168130
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1372684
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,0617710
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,6167958
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,18702050
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0134277
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,4513121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0325250
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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