Yatırım fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yatırım fonu istatistikleri

03.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:00
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,46 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,46 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,46 296 272 24
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,14 72 49 23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,80 17 17 0
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 1,34 65 65 0
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,42 70 69 1
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,58 34 34 0
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,52 13 13 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 25 25 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Doğu Anadolu'da 4 bin 29 yatırım
Doğu Anadolu'da 4 bin 29 yatırım
Kadın girişimciliğe örnek yatırım
Kadın girişimciliğe örnek yatırım
Son dakika haberi: Amerika'da kira garantili konut yatırım fırsatı
Son dakika haberi: Amerika'da kira garantili konut yatırım fırsatı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur Deniz Seki Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Töre Eddie Newton Gökhan Gönül
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 15:16:42. #1.14#
title