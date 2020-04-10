SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

10.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:50
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,29 282 265 17
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,23 73 70 3
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,37 16 15 1
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 1,79 63 61 2
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,79 67 63 4
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,05 29 22 7
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,26 11 11 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,02 23 23 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
İkinci el araç satışları Mart'ta frene bastı Ekonomi
İkinci el araç satışları Mart'ta frene bastı
Koronavirüs balıkçıları da etkiledi! Esnaf kapılara kilit vurdu Ekonomi
Koronavirüs balıkçıları da etkiledi! Esnaf kapılara kilit vurdu
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM'den vatandaşlara kritik uyarı Ekonomi
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM'den vatandaşlara kritik uyarı
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Ekonomi
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e...
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Wuhan Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 16:07:31. #1.15#
title