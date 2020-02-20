Yatırım fonu istatistikleri

20.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:14

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,05 280 185 94 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,01 73 65 8 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,31 16 15 1 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,15 59 13 46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,02 70 38 31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,05 29 21 8 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,90 11 11 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,02 22 22 0

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)