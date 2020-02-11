Yatırım fonu istatistikleri

11.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:30

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,16 280 86 192 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,23 73 20 52 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,28 16 5 11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,98 59 6 53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,36 70 9 60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,02 29 15 14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,43 11 9 2 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 22 22 0

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)