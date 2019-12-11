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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

11.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:26
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:


Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,02 282 177 105
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,06 76 75 1
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,01 16 11 5
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,45 60 7 53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,00 67 28 39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,05 30 25 5
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,29 11 9 2
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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