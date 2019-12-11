Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
11.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:26
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,02
|282
|177
|105
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,06
|76
|75
|1
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,01
|16
|11
|5
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-0,45
|60
|7
|53
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,00
|67
|28
|39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,05
|30
|25
|5
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,29
|11
|9
|2
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,03
|22
|22
|0
Kaynak: AA