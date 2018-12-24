Yatırım Bankaları 2019 İçin Petrol Fiyat Tahminlerini Düşürdü

Wall Street Journal gazetesinin anketine katılan 13 küresel yatırım bankası, 2019 yılı için tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Yatırım Bankaları 2019 İçin Petrol Fiyat Tahminlerini Düşürdü

Wall Street Journal gazetesinin anketine katılan 13 küresel yatırım bankası, 2019 yılı için tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Yatırım bankalarının Brent petrolü için 2019 yılı ortalama fiyat tahminleri 69 dolar/varil oldu. Önceki ay yapılan ankette bu beklenti 77 dolar/varil düzeyindeydi.

Batı Teksas petrolü için 2019 ortalama fiyat beklentisi de 70  dolar/varilden 63 dolar/varil seviyesine indi.

ICE'de Brent petrolü şu sıralarda Cuma gününe göre 2 cent düşüşle 53.80 dolar/varil, NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise 1 cent düşüşle 45,49 dolar/varilden işlem görüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA
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