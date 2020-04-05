Yatırıldığı sedyeden defalarca kalkan yaralı sürücü güçlükle ikna edildi
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Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Yatırıldığı sedyeden defalarca kalkan yaralı sürücü güçlükle ikna edildi

Yatırıldığı sedyeden defalarca kalkan yaralı sürücü güçlükle ikna edildi Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil AVM'nin duvarına çarparak durabilirken, sedyeye yatırılan ve defalarca kalkmak isteyen yaralı sürücüyü polis güçlükle ikna etti.

05.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:12
Yatırıldığı sedyeden defalarca kalkan yaralı sürücü güçlükle ikna edildi

Yatırıldığı sedyeden defalarca kalkan yaralı sürücü güçlükle ikna edildi

AKSARAY - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil AVM'nin duvarına çarparak durabilirken, sedyeye yatırılan ve defalarca kalkmak isteyen yaralı sürücüyü polis güçlükle ikna etti.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Atatürk Bulvarı Salı Semt Pazarı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametinden Atatürk Bulvarına çıkan Refik Ü. yönetimindeki 68 ABG 352 plakalı otomobil, Salı Semt Pazarı Kavşağında Soner M. idaresindeki 68 AH 700 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bir alışveriş merkezinin can duvarlarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü ve minibüs sürücüsü ile birlikte minibüste yolcu olarak bulunan Metehan N. olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çağrı merkezi olay yerine polis ve ambulans sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Refik Ü. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedye ile ambulansa taşınmak isterken yaralı olmasına rağmen sedyeye yatmak istemedi. Sağlık personeli ve polis ekipleri tarafından defalarca sedyeye yatırılan sürücü Refik Ü. her seferinde kalkmak isterken, polis ekipleri güçlükle ikna ederek yaralı sürücüyü sedyeye yatırdı. Yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan tedavi sonucu durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yatırıldığı sedyeden defalarca kalkan yaralı sürücü güçlükle ikna edildi

Kaynak: İHA

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Yatırıldığı sedyeden defalarca kalkan yaralı sürücü güçlükle ikna edildi
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