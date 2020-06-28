Yatırdığı fazla primin iadesini talep eden vatandaş için KDK'den tavsiye kararı
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Yatırdığı fazla primin iadesini talep eden vatandaş için KDK'den tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin ölüm aylığının bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yatırdığı fazla primin iadesini talep eden vatandaş için tavsiyede bulundu.

Yatırdığı fazla primin iadesini talep eden vatandaş için KDK'den tavsiye kararı
28.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:03

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin ölüm aylığının bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yatırdığı fazla primin iadesini talep eden vatandaş için tavsiyede bulundu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan bir vatandaş, hayatını kaybeden eşinin ölüm aylığının bağlanması için SGK'ye başvurdu.

Ardından kurumun "www.ombudsman.gov.tr" internet adresi üzerinden yaptığı başvuruda, SGK'den kendisine 900 günlük prim ödeme gün sayısının tamamlanması için askerlik borçlanması yapılması gerektiğinin iletildiğini aktardı.

Bunun üzerine askerlik borçlanması yapılması için SGK'ye prim ücretini yatıran vatandaşa yaşlılık aylığı alabilmesi için ölen kocasının Bağ-Kur yapılandırması kapsamındaki borcunu da ödemesi gerektiği iletildi.

Bahsi geçen borcu yatıran kadına, aylık bağlanacağı iletilmesine rağmen yaşlılık aylığı ödenmedi.

Ombudsmana başvuran kadın, SGK'nin kendisine yaşlılık aylığı bağlamasını, mümkün değilse de yatırdığı miktarı geri ödemesini talep etti.

Vatandaşın talebi üzerine konuyu incelemeye alan KDK uzmanları, SGK ile yaptıkları görüşmelerde, ölen eşinin 926 günlük prim ödeme gün sayısının bulunduğu, kanunen yaşlılık aylığı alınması için 1800 günlük prim ödemesinin bulunması gerektiği bildirildi.

KDK'nin, SGK'den kadının ödediği borçlanma bedellerinin iadesini talep etmesi üzerine, vatandaşın ödediği bedelin iadesi için işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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