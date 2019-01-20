Yatılı Ortaokul Öğrencileri Kayak Öğreniyor

Samsun'da, Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu beden öğretmeni Müjdat Gökmen, kendi kayak takımını kullanarak öğrencilerine kayak yapmayı öğretiyor.

İlçe merkezinde bulunan Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulunda 7 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan Müjdat Gökmen, boş vakitlerinin değerlendirebilmeleri için öğrencilerine kayak öğretmeye karar verdi.

Üniversite öğrenimi sırasında kayak yapmayı öğrenen ve kendi kayak takımı bulunan Gökmen, bunları kullanarak yaklaşık 2 ay önce 30 civarında öğrencisine ders vermeye başladı.

Önce öğrencilerine sınıfta kayakla ilgili teorik olarak bilgi veren Gökmen, daha sonra hep birlikte dışarı çıkarak pratik yapıyor.

Okulun yakınında bulunan rampadaki karı öğrencileriyle kayak yapılabilecek hale getiren Gökmen, burada öğrencilerine sırayla kayak yapmayı öğreterek bilgilerini pekiştiriyor.

Böylece öğrenciler, hem kayak yapmayı öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

"Öğrencilerimizin ne kadar yetenekli olduğunu gördüm"

Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asarcık ilçesinde kış mevsiminde her zaman kar yağdığını, bunu değerlendirmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerinin kızakla kaydığını gördüğünü, bunun üzerine aklına onlara kayak öğretmenin geldiğini belirten Gökmen, önce ekipmanlarını getirip tek tek malzemeleri öğrencilerine tanıttığını anlattı.

Daha sonra öğrencileriyle oluşturduğu pistte kendi kayak takımını kullanarak denemeler yaptıklarını aktaran Gökmen, "Asarcıktan kışın kar kalkmıyor. Kar tatilimiz de çok oluyor. Öğrencilerimizin çoğu zaten yatılı kalıyor. Böyle bir şansımız var, bunu değerlendirmek istedik. Başlayınca da öğrencilerimizin ne kadar yetenekli olduğunu gördüm. Bunun üzerine kayak dersini tüm okula yayarak öğrencilerimizin kayak yapmayı öğrenmelerini istedim." dedi.

Öğrencilerin bu sporu çok sevdiğini, keyif alarak yaptıklarını dile getiren Gökmen, kar yağmasını ve kayak yapmayı dört gözle beklediklerini kaydetti.

Gökmen, "Bu çocuklardan ileride belki çok başarılı olanlar çıkacaktır. Bu bir başlangıç. Bu öğrencilerin arasından kayak sporunu ileride profesyonel olarak yapacak olanların çıkacağını inanıyorum." ifadesini kullandı.

Öğrenciler de ekipmanları olmadığı için öğretmenlerinin kayak takımını kullandıklarını belirterek, çok eğlendiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA