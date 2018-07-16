Yatılı Kur'an Kursunda Hem Öğreniyor Hem de Eğleniyorlar

Osmaniye'de müftülük tarafından açılan yatılı yaz Kur'an kursuna katılan 110 öğrenci, Kur'an eğitiminin yanı sıra sportif ve sosyal aktivitelere de katılma şansı buluyor.

Kadirli Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlen kursta hafta içi Kur'an-ı Kerim, ilmihal, siyer, tefsir ve değerler eğitimi alan öğrenciler, geri kalan zamanlarını yüzme, boks, futbol ve masa tenisi gibi spor faaliyetlerinin yanı sıra piknik ve gezilerle değerlendiriyor.

İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu, ilçede ilk defa düzenledikleri yatılı yaz Kur'an kursunun yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Milli ve manevi değerlere sahip öğrencilerin yetiştirilmesini amaçladıklarını dile getiren Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlarla iletişim bizim için çok önemli. Dinlerinin öğrenirken eğlenmelerini de istiyoruz. Eğlenerek ve severek öğrenilen şeyler zihinde kalıcı olur. Bunun için yavrularımızla yaptığımız etkinliklerde onları mutlu edecek etkinliklerle eğitimimizi vermeye gayret ediyoruz. Amacımız, çocuklarımızı milli ve manevi değerlere sahip birer insan olarak yetiştirmektir."

Kurs sorumlusu Hilmi Aktaş da öğrencilerin yoğun bir eğitim öğretim döneminin ardından yaz Kur'an kursu ile eğlenerek öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Aktaş, şöyle konuştu:

"Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, siyer, ilmihal, ahlak bilgisi ve ibadetleri öğretiyoruz. Her haftanın çarşamba günü çocuklarımızı havuza, perşembe günü halı sahaya götürüyoruz. Haftada bir gün dini bilgiler içerikli sinema etkinliğimiz var. Son ders saatlerinde kitap okuma programımız var. Bilgi yarışmamız oluyor. Aileler de memnun biz de."