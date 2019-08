"Yatay şehirleşme kararlılığımızı sürdürmeliyiz"

16.08.2019 09:55

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yatay şehirleşme konusundaki kararlılığın sürdürülmesi ve planların bu yönde uygulanması gerektiğini bildirdi.

Altuğ, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, yaşanan büyük felakette kentin sadece fiziki değil, psikolojik ve sosyolojik anlamda da derinden etkilendiğini belirtti.

Depremin yüreklerde açtığı yaranın henüz kapanmadığını vurgulayan Altuğ, "Deprem, olumsuz etkisini Sakarya'nın ekonomik verilerinde de göstermiştir. Ekonomik anlamda üreten bir şehir olan ilimiz, yaralarını çabuk sarmış, depremin ardından yaşanan olumlu gelişim ve değişim, ilimizi tekrar ayağa kaldırmıştır. Artık sanayide, ticarette ve tarımda gelişen, turizm potansiyelinin gücünü fark etmiş bir Sakarya'yız." ifadelerini kullandı.

Altuğ, Sakarya olarak bugün Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan, cari açıkta fazla veren, istihdam sağlayan bir il konumunda olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 176, yüzdesel oran olarak Türkiye birincisiyiz, rakamsal olarak bu 3 milyar dolar civarında ve bu sıralamada da ikinci sıradayız. 20 yılda Sakarya pek çok alanda büyük gelişme kaydetti. Yeniden kurulan bir şehirden beklenmeyecek nitelikte bir ekonomik performans sergilendi. Ancak bu değişim ve dönüşümlere rağmen Marmara Depremi'nden sonra depreme karşı alınan tedbirlerin hala yetersiz kaldığı görülmektedir. Yaşanan bu kayıpların tekrar yaşanmaması için kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğu açıkça ortaya çıkmıştır.

Bu konuda bazı adımlar atılmış olsa da yeni bir felaket yaşanmaması için daha bilinçli hareket edilmelidir. Bu bilinç, insanın yaşadığı yerdeki deprem riskini tanıması ve depremden korunmak için yapılması gerekenleri bilmesi ve uygulayabilmesidir. Bu bilinci çocuklarımıza ve Sakaryamıza aşılamalıyız. Özellikle çocuklarımızı depreme karşı doğru bilgilerle donatmalı, depreme karşı nasıl davranılması gerektiği hususunda öncelikle okullarımızda yoğun eğitimler vermeli, ayrıca bu yönde çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarımızı desteklemeliyiz."

Deprem öncesinden kalan hasarlı yapıların süratle dönüşüme tabi tutulması gerektiğini ifade eden Altuğ, "Yatay şehirleşme konusunda kararlılığımızı sürdürmeli ve planlarımızı bu yönde uygulamalıyız.

Deprem her an kapımızı çalabilir ve şehir olarak bunun bir felakete dönüşmemesi için yapısal reformlar gerçekleştirmeliyiz. Sakarya'nın bugünü kadar geleceğini de düşünmeli ve her zaman afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA