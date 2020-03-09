SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Yatay mimari dönüşüm projeleri için hazır evler kolaylık sağlıyor - Ekonomi
Deprem, Ekonomi

Yatay mimari dönüşüm projeleri için hazır evler kolaylık sağlıyor

Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, yatay mimari konseptinde dönüşümü planlanan projelerin kısa sürede tamamlanabilmesi için üretimi yaptıkları hazır evlerin büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

09.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:12
Yatay mimari dönüşüm projeleri için hazır evler kolaylık sağlıyor

Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, yatay mimari konseptinde dönüşümü planlanan projelerin kısa sürede tamamlanabilmesi için üretimi yaptıkları hazır evlerin büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Karmod'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Durmaz, teknolojik bant üretim hattında hazırlanan evlerin özellikle tek katlı ve iki katlı evlerden oluşan yatay mimarideki toplu konut projelerinin kısa sürelerde tamamlanması için en ideal çözüm olduğuna kaydetti.

Durmaz, evlerinin uzun ömürlü konut sınıfında, deprem güvenliği sağlanmış, ısı yalıtımlı olduğunu belirtti.

Hazır evlerin son dönemde gündemde olan mahalle kültürü tarzı için son derece uygun yapı modeli olduğunu kaydeden Durmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karmod Ev, yapı güvenliği yüksek çelik sistemiyle klasik mimarideki betonarme ev çözümlerine göre daha uzun ömürlü ve daha güvenli. Kullanılan malzemelerin tamamına yakını dönüştürülebilir oluşuyla da çevre dostu. Bant sisteminde kısa sürelerde ön üretim gerçekleştirilerek demonte özelliğiyle yerinde kısa sürede kurulum yapılabiliyor. Bundan dolayı tercih edildiği toplu konut projeleri hızla tamamlanabiliyor. Örneğin, Irak'ta bin 884 konutu 7 ayda, Kongo'da 900 konutu 3 ayda ürettik. Özellikle deprem güvenliği açısından acil dönüşüm bekleyen şehirlerde planlanan depreme dayanıklı konut projeleri için hem hızlı hem de ekonomik çözüm sağlayacaktır."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Ekonomi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Ekonomi
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Ekonomi
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Ekonomi
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Ekonomi
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
ATV'nin yeni dizisinde pes dedirten küfür sahnesi! RTÜK'e şikayet yağdı Ekonomi
ATV'nin yeni dizisinde pes dedirten küfür sahnesi! RTÜK'e şikayet yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Sadi Konuk Emine Bulut Demet Akalın
Spor Podolski Berkay Şahin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Yatay mimari dönüşüm projeleri için hazır evler kolaylık sağlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:17:04. #1.15#