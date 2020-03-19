Yatay masalar dikey oldu
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Sağlık Bakanlığı, Bursa, Güncel

Yatay masalar dikey oldu

Korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun aldığı masalar arasındaki 1 metrelik mesafe Bursa'da uygulanmaya başlandı.

19.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:39
Yatay masalar dikey oldu

Korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun aldığı masalar arasındaki 1 metrelik mesafe Bursa'da uygulanmaya başlandı. Dikey olarak kullanılan masalardan müşterilerin de memnun olduğu gözlendi.

Korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle artık restoranlar ve lokantalarda masa arasındaki mesafenin en az bir metre olması uyarısına karşı esnafta harekete geçti. Yapılan yeni düzenlemelerle daha önce yatay olan masalar şimdi dikey olarak değişti. İşlerinde düşüş yaşayan esnaf, buna rağmen alınan kararın insan sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde restoran işletmeciliği yapan İsmail Hacılar, "Allah ülkemize sağlıklı günler nasip etsin. Bize ne denildiyse biz hepsine uyacağız. Gerekirse kapatın derlerse kapatacağız. Elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışacağız. Vatandaşımız çok duyarlı hiç kimseden şikayet almadık. Hatta herkes memnun, daha güvenle yemeğe gelmeye başladıklarını söylediler. 4 kişi oturdukları zaman gelmeyen kişiler vardı. Şimdi tersine döndü. Bu geçiş zamanı olabilir, bir şekilde devletimizle el ele verip telafi ederiz. Bunlar olabilir. Biz bunlara hazırlıklıyız. Allah daha güzel günler nasip eder inşallah" dedi.

Gelen Müşterilerden Hasan Özdemir ise, "Bu güzel uygulamaya tüm esnafın uyması çok önemli. Daha önce iş yerlerinin kapatılması ile ilgili bir karar alındı. .Buna da esnaf uydu. Belki bir kaç gün sonra müşteri sayısı da azalacak. Ama her türlü tedbiri hem esnafın hem de devlet yapması güzel. Herkes kendince tedbir alıyor. En önemli tedbir tabi devletin aldığı önlemler bu çok önemli. Önümüzdeki günlerde de bu önlemlerin önemi ortaya çıkacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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