Yatay Kamera Modüllü iPhone Pro Konsepti Ortaya Çıktı (Video)

Geçtiğimiz aylar içerisinde iPhone 11 hakkında ortaya çıkan tüm iddialar, cihazın arka kameralarının kare bir kamera modülü içerisinde konumlandırılacağını gösteriyordu. Bugün yayınlanan bir konsept çalışması ise iPhone Pro cihazının arka kameralarının Samsung Galaxy serilerinde görmeye alışkın olduğumuz gibi yatay bir kamera modülü içerisinde yan yana konumlandırılacağını iddia ediyor.

Kullanıcıların kare kamera modülünden daha çok tercih edeceği yatay kamera modülünü konseptinde kullanan Concept Creator isimli YouTube kanalının sahibi Jermaine Smit, yaklaşık 258 saatini harcayarak bu videoyu ortaya koyduğunu söylüyor. Apple'ın 3 arka kamera konseptlerine aykırı gelmeyen konsept, kameraları yan yana sıraya diziyor ve ortaya yerleştiriyor.

3 kamerasından birisi Huawei P30 Pro'da da gördüğümüz gibi periskop kamera olarak tasarlanan iPhone Pro'nun ekranında da herhangi bir çentik bulunmuyor. Cihazın ön kamerası ise kızaklı bir mekanizma ile dışarıya çıkıyor. Ekran içi ses teknolojisine sahip olan konsept cihazda bu sebeple herhangi bir fiziksel hoparlör de yer almıyor.