Yatay bir seyir izledi…
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Yatay bir seyir izledi…

Merkez Bankası para politikası kurulu toplantı özetini yayınladı. Enflasyondaki düşüşün devam etmesi için temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Yatay bir seyir izledi…
02.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:15

Şimdi gözler Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak tüketici enflasyonu verisinde olacak. TL varlıklar yeni haftada risk iştahındaki yükselişten destek buluyor. Yeni haftada gelişen piyasa ülke para birimleri genel olarak pozitif bir görünüm sergiliyor.

EURTRY…TL Euro Karşısındaki Kayıplarını Geri Almaya Çalışıyor…Euro varlıklar artıda başladığı yeni haftada kazançlarını korumakta zorlanıyor. Euro TL kuru yeni işlem gününde 7.57 seviyelerine geriledi.

EURUSD…PMI Verileri Takip Edildi… Nisan ayında koronavirüs pandemisinin merkezi haline gelen Avrupa ülkelerinde karantina önlemlerinin gevşetilerek işletmelerin açılmaya başlaması ekonominin yeniden toparlanmasına yönelik iyimserliği besliyor. IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi PMI verileri daralmaya işaret etse de geçtiğimiz aya göre yükselmesi dipten dönüş sinyali olarak yorumlanıyor. Aynı şekilde ABD'de de ISM imalat endeksi Mayıs ayında 43.1 seviyesine yükselerek son 11 yılın en düşük seviyesinden toparlanmaya işaret etti. Euro Dolar paritesinin 1.1150 seviyelerinde konsolidasyon çabasında başladığı yeni haftada doların global bazda değer kazanmasıyla beraber 1.11 seviyelerine kadar geriledi. Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Toplantısı'na odaklandı. ECB'nin toplantısından acil teşvik paketi çıkacağı tahmin ediliyor.

XAUUSD…Güvenli Varlık Talebinden Destek Buluyor…Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki gerilimden ve ABD'de ülke çapına yayılan ırkçılık karşıtı protestolardan destek buluyor. Pekin yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın restine soya fasulyesi ithalatına sınırlama getirerek karşılık verdi. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki zıtlaşmanın derinleşmesi altın piyasasındaki yön arayışına destek sağlaması beklenebilir.

GLDGR…Sınırlı Bir Şekilde Yükseldi…TL varlıklardaki yatay seyrin altının ons fiyatındaki yükselişe eşlik etmesiyle gram altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Yeni işlem gününde bir miktar gerileyen altının gram fiyatı 380 TL seviyelerinde.

BRENT…OPEC Toplantısı Gündemde…Petrol fiyatları risk iştahındaki yükselişten destek buluyor. OPEC toplantısı öncesinde gelen haberler arz kısıntılarının bir ile üç arasında uzatılacağı yönünde. Trump ve Putin telefonda petrol fiyatlarındaki gelişmeleri konuştu. Arz kısıntısının uzatılacağına yönelik beklentiler brent petrolün varil fiyatına destek sağlarken, varil fiyatı 38 $ seviyesine yükseldi.

SP500…Ekonomiye İlişkin İyimserlikle Beraber Yükseldi… ABD'de geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden ırkçılık karşıtı protestolar ve ABD-Çin geriliminin yeniden ortaya çıkmasıyla güne kayıplarla başlayan S&P500 endeksi ekonomiye ilişkin olumlu beklentilerle günü artıda kapattı. ISM imalat endeksi son 11 yılın en düşük seviyelerinden toparlandı. ABD Başkanı Donald Trump şiddet olaylarının artması durumunda olayların önüne geçebilmek için ağır silahlı güvenlik güçlerinin görevlendirilebileceğini duyurdu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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