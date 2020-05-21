Yataş'ın cadde mağazaları faaliyete başladı Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süreliğine kapatılan cadde mağazalarının faaliyetlerine yeniden başladığını, AVM'lerde yer alan mağazalarının ise 1 Haziran'da açılmasının planlandığını bildirdi.

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süreliğine kapatılan cadde mağazalarının faaliyetlerine yeniden başladığını, AVM'lerde yer alan mağazalarının ise 1 Haziran'da açılmasının planlandığını bildirdi. Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende satış mağazalarının yeniden faaliyete başlamasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, 24 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendi bünyelerinde faaliyet gösteren perakende satış mağazalarının geçici süreliğine kapandığının duyurulduğu anımsatılarak, "Kendi bünyemizde faaliyet gösteren cadde mağazalarımız faaliyetlerine yeniden başlamış olup, AVM'lerde yer alan mağazalarımızın 1 Haziran'da faaliyete başlaması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA