Yatarak tek elle motosiklet kullandı, kazaya davetiye çıkardı
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Yatarak tek elle motosiklet kullandı, kazaya davetiye çıkardı

İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Haberler | 3. Sayfa

Yatarak tek elle motosiklet kullandı, kazaya davetiye çıkardı Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin üzerine yatarak seyreden kişinin tehlikeli yolculuğu, başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Yatarak tek elle motosiklet kullandı, kazaya davetiye çıkardı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin üzerine yatarak seyreden kişinin tehlikeli yolculuğu, başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kişi, Fethiye-Antalya kara yolunda, plakasız bir motosikletlinin tehlikeli hareketler yaptığını fark etti. Sürücü, motosikletin üzerine uzanarak kullanan ve trafikte tehlikeli hareketler yapan kişiyi cep telefonuyla görüntüledi. Görüntünün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Görüntülerde, motosikletin üzerine yatan kişinin şerit değiştirerek trafikte ilerlediği, motosikletin direksiyonunu sağ eliyle tutan kişinin sol elinin de boşta olduğu görünüyor.

Yatarak tek elle motosiklet kullandı, kazaya davetiye çıkardı
Yatarak tek elle motosiklet kullandı, kazaya davetiye çıkardı
Yatarak tek elle motosiklet kullandı, kazaya davetiye çıkardı
Yatarak tek elle motosiklet kullandı, kazaya davetiye çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN

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