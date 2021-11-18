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Yatarak kullandığı motosikleti trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yatarak kullandığı motosikleti trafikten men edildi

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki motosikletin üzerine yatarak kullanan sürücünün aracı trafikten men edildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta seyir halindeki motosikletin üzerine yatarak kullanan sürücünün aracı trafikten men edildi.

Kahramanmaraş-Göksun arası Edebiyat Yolu üzerindeki tünellerde seyir halindeki plakası, kaskı ve koruyucu elbisesi olmadan motosiklet kullanan sürücü hem kendini, hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atmış, motosiklet üzerinde yatarak kullanan sürücü trafiği tehlikeye düşürmüştü.

Basın yayın organlarında çıkan haber sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, motosiklet sürücüsünün yakalanıp cezai işlem uygulandığını bildirdi. Motosikletin trafikten men edildiği belirtilen açıklamada, "Motosiklet sürücüsünün araç üzerine uzanarak kendisinin ve diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullandığı basına yansımıştır. Bahse konu olayla ilgili yapılan araştırmada; görüntülerdeki motosiklet sürücüsü ekiplerimizce tespit edilmiş, şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulanarak, motosiklet trafikten men edilmiştir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Yatarak kullandığı motosikleti trafikten men edildi

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