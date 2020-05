Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor

ANTALYA'da dans okulu açmayı planlarken, görme kaybının ardından istemsiz vücut hareketleri ve konuşmada güçlük yaşamaya başlayan Halil Özçelik (29), 6 yıldır göz kapakları kapanmadan yaşam savaşı veriyor. Anne Gülsüm Özçelik, göz kapaklarını kırpamadığı için adeta kan çanağına dönen oğlunun gözlerini, enfeksiyon kapmaması için bantla kapatıyor.

Gülsüm ve İbrahim Özçelik çiftinin oğlu Halil, 8 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nde öğrenciyken, bir anda görme kaybı yaşamaya başladı. Dereceyle girdiği üniversitede saz, gitar, klarnet ve kaval çalmayı öğrenen Öztürk, görme kaybının ardından istemsiz vücut hareketleri ve konuşmada güçlük yaşamaya başladı. Bunun üzerine hastaneye götürülen Özçelik'e, 'Behçet' hastalığı teşhisi konuldu. Birkaç hastanede daha muayene edilen Özçelik'e bu kez SSPE (kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı) hastalığı teşhisi konuldu.

Geçen sürede yatağa bağımlı hale gelen Özçelik için iddiaya göre her seferinde farklı bir teşhiste bulunuldu. SSPE konusunda uzman olan doktorlar, aileye bulguların SSPE'yi göstermediğini söyledi. Tam olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı tepkisiz bir şekilde yatarak yaşamını sürdüren Özçelik'in en büyük destekçisi ise annesi Gülsüm Özçelik oldu. Oğlunu yalnız bırakamadığı için işinden de ayrılan Özçelik, oğluna umut ve güç vermek için elinden geleni yaptığını kaydetti.GÖZLERİNİ YARA BANDIYLA KAPATIYOR

Oğlunun her türlü kişisel bakımını yapan Gülsüm Özçelik'in 6 yıldır en çok üzüldüğü konu ise Halil'in gözlerini kapatamaması. Adeta kan çanağına dönen gözlerin bir süre sonra kuruluk nedeniyle söneceğinden korktuğunu anlatan Gülsüm Özçelik, çareyi yara bandında buluyor. Yara bandını her gün 3 saatte bir iki göze yapıştırıp kapanmasını sağlayan Özçelik, "Oğlumun hastalığıyla ilgili bir gelişme yıllardır olmadı. Her şeye çare bulunurken, bizim derdimize bulunmadı. Gözü daha fazla kanlanmasın diye yara bandıyla kapatıyorum. Sürekli bantları değiştiriyorum. Ne olacak bu halimiz, birisi yardım etsin artık" dedi.

