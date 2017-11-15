Yatalak Hastaların Yataklarının Altından da Uyuşturucu Çıktı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, muska şeklinde hazırlanmış boyunlukların içinde ve yatalak hastaların yataklarının altında da uyuşturucu ele geçirildi.



Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Taşdede mevkiinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat, çevik kuvvet ve narkotik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 300 polisin katıldığı operasyon, insansız hava aracı 'drone' ve helikopter destekli gerçekleştirildi. Operasyonda bazı adreslerin kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Operasyonlarda, narkotik köpekleriyle yapılan aramada, muska şeklinde hazırlanmış boyunlukların içinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ve hap bulundu. Bazı evlerde ise yatalak hastaların yataklarının altında uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda kurusıkıdan dönüştürülme 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



- İzmir