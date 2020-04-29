Yatalak hastadan Ramazan ayında anlamlı bağış
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Yatalak hastadan Ramazan ayında anlamlı bağış

Yatalak hastadan Ramazan ayında anlamlı bağış Muğla'nın Menteşe İlçesinde 88 yaşındaki 18 yıllık yatalak hasta Alaaddin Kala, Ramazan fitresi olarak aldığı tekerlekli sandalyeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı.

Yatalak hastadan Ramazan ayında anlamlı bağış
29.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:38

Yatalak hastadan Ramazan ayında anlamlı bağış

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde 88 yaşındaki 18 yıllık yatalak hasta Alaaddin Kala, Ramazan fitresi olarak aldığı tekerlekli sandalyeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı.

Muğla'da yaşayan ve 18 yıldır yatalak olarak tedavi gören 88 yaşındaki Alaaddin Kala Ramazan ayında anlamlı bir bağış yaptı. Kala, Ramazan fitresi olarak iki adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı. Belediye önünde gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan Alaaddin Kala'ın kızı Gülay Kala, "Evde bakım hizmeti alıyoruz babamdan dolayı. Ben ve benim gibi bütün vatandaşlarımızın yararlanması için böyle bir şey düşündük. Ramazan vesilesiyle herkese hayırları teşvik etmek amacıyla sayın başkanıma teşekkür ediyorum her zaman her konuda bize yardımcı olduğu için" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Ramazan ayında yapılması gereken hayırla ilgili bütçeleri doğrultusunda belediyemize iki araç teslim ettiler. Engelli vatandaşlarımızın daha konforlu bir hayat geçirmesi için böyle bir yardımda bulunmayı tercih ettiler. Onun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz onlarla aile gibiyiz. Sağlık ekipleri de her konuda birlikte maalesef yatalak olan hastamıza bakıyoruz. Ama onlarda kendileri nasıl hizmet alıyorsa, diğer engelli ve muhtaç olanlar vatandaşların Ramazan ayında aynı şekilde hizmet almalarını istemişler. Bunu çok değerli buluyorum. Bu tür katkılar toplumsal dayanışma için çok değerli. Buna örnek oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

Ardından belediye başkanı Osman Gürün, belediyeye tekerlekli sandalye bağışlayan yatalak hasta Alaaddin Kala'yı evine giderek ziyaret etti. Ziyarette Gürün, hastanın sağlık durumuna yönelik bilgi alarak kendisine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yatalak hastadan Ramazan ayında anlamlı bağış

Kaynak: İHA

Manşet

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