Yatalak hasta tabancayla nişanlısını yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yatalak hasta tabancayla nişanlısını yaraladı

24.09.2020 15:40 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:44
Yatalak hasta tabancayla nişanlısını yaraladı

Samsun'da yatalak hasta olduğu öğrenilen bir kişi tabancayla nişanlısını yaraladı.

Samsun'da yatalak hasta olduğu öğrenilen bir kişi tabancayla nişanlısını yaraladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Ş.(30) beraber yaşadığı ileri sürülen nişanlısı S.A.(22) adlı genç kadını kalçasından tabancayla yaraladı. Sol ayağından ve sağ kalçasından vurulan S.A., Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Gülay Müge Anlı Enes Batur Meryem Uzerli
Spor Tamer Tuna Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Ankara Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatalak hasta tabancayla nişanlısını yaraladı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 15:44:30. #1.15#
title