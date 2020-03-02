02.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:04

Yatalak engelli oğlu için verilen bakım parası faiziyle geri istendi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde doğuştan engelli oğlu Ahmet Çelik (27) için 2017 yılında evde bakım parası bağlanan Rukiye Çelik'ten bugüne kadar ödenen 33 bin 238 lira haksız yere verildiği gerekçesiyle faiziyle geri istendi. Rukiye Çelik, "Benim bu parayı ödeme gücüm yok, isterlerse oğlumla gider hapiste yatarım" dedi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise konunun araştırılacağını belirterek, "Ailenin bu parayı ödeme imkanı yoksa hazırlanacak raporla affedilebiliyor. Gereken en kısa zamanda yapılacaktır" dedi.

Manavgat'ın Odaönü Mahallesi'nde babası 1998 yılında ölen ve annesi Rukiye Çelik ile birlikte yaşayan Ahmet Çelik için annesine Manavgat Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından Nisan 2017'de evde bakım parası bağlandı. İlk bağlandığında 960,58 lira olan para, son dönemde 1384,59 liraya kadar yükseldi. O tarihten bu yana oğlu için Rukiye Çelik'e evde bakım parası verilirken, eve kontrol için gelen görevliler, annenin aylık gelirinin asgari ücretin 3'te 2'sinden fazla olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda Rukiye Çelik'in aldığı evde bakım parası geçen yıl ekim ayında kesilirken, bugüne kadar ödenen toplam 33 bin 238 liranın ise geri istenmesine karar verildi. Rukiye Çelik'e gönderilen tebligatta haksız verildiği belirtilen parayı faiziyle ödemesi istendi.

'EMEKLİ MAAŞI ÇOK ZAMAN YETMİYOR'

Rukiye Çelik, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle felçli olarak hayatını sürdürdüğünü, eşinin ise 1998 yılında öldüğünü söyledi. Eşinden kalan emekli maaşıyla oğluna bakmaya çalıştığını ancak bu paranın yetmediğini anlatan anne Çelik, "Hastaneye gidiyoruz, çeşitli ilaçları ve malzemeler lazım oluyor, emekli maaşı çok zaman yetmiyor. 2016 yılında Antalya'ya hastaneye gittiğimizde doktor, oğlum için bakım parasının bağlanabileceğini söyledi. Ben de 'tamam' dedim. Bir süre sonra eve görevliler geldi. Notlar aldılar ve gittiler. Ondan sonra 2017 yılının Nisan ayında aylık 200 lira bakım ücreti bağlandı" dedi.

'BENİM OĞLUM BU HALDEYKEN NASIL ÇİFTÇİLİK YAPAYIM'

O zamandan bu tarafa bakım parası aldığını söyleyen Rukiye Çelik, "Geçen günlerde kontrole gelen görevliler, bana 'Abla sen çiftçilik ve hayvancılık yapıyormuşsun. Sen narenciyecilik yapıyormuşsun, o nedenle ücretin kesilecek' dediler. Benim oğlum bu haldeyken nasıl çiftçilik yapayım, narenciyecilik yapayım. Burası köy yeri evimin önünde bir inek bağlı. Onu da hayvancılık yapıyormuşsun dediler" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMU DA ALIR GİDER HAPİSTE YATARIM'

İstenen parayı ödeme gücünün olmadığını anlatan Rukiye Çelik, şöyle dedi:

"Buraya gelen görevlilerden biri, 'Teyze bu parayı ödemezseniz hapise kadar yolu var bunun' deyince ben de 'Varsa var. Çocuğumu da alır gider hapiste yatarım. Benim çocuğuma benden başka kimse bakamaz edemez, yerinden bile kaldıramazlar onu. Benim bu parayı ödeme gücüm yok, isterlerse oğlumla gider hapiste yatarım' dedim."

'GEREKEN EN KISA ZAMANDA YAPILACAKTIR'

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise konunun araştırılacağını belirterek, "Ailenin maaş almasının önünde bir engel varsa ve ailenin bu parayı ödeme imkanı yoksa hazırlanacak raporla affedilebiliyor. Gereken en kısa zamanda yapılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu