Vahşet! 80 Yaşındaki Yatalak Babasını Boğazını Keserek Öldürdü

Çanakkale'de Celal P. (54), bakımını üstlendiği 80 yaşındaki yatalak babasını bıçakla öldürdü. Zanlı, daha sonra aynı bıçakla bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Hafif yaralanan Celal P. tedavinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAŞLI ADAM, OĞLU VE GELİNİYLE YAŞAMAYA BAŞLADI

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi İlkim Sokak'ta ikamet eden yatalak hasta Ali P. (80), eşi 2016'da vefat edince oğlu Celal (54) ve gelini Nursel P. ile yaşamaya başladı. Ali P, dün gece gelini, annesi rahatsızlandığı için hastaneye gidince oğlu ile evde yalnız kaldı.

BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Celal P, eşi evden gidince henüz belirlenemeyen nedenle mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını boğazını keserek öldürdü.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Zanlı, daha sonra aynı bıçakla bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

GELİN, POLİSİ ARADI

Sabaha karşı eve gelen Nursel P, kayınpederinin cansız bedeniyle karşılaştı. 112 Acil Servis ekiplerine bilgi veren Nursel P, ardından polisi aradı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan incelemede, yaşlı adamın hayatını kaybettiği, Celal P'nin ise hafif yaralı olduğunu belirlendi. Ali P'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Hastanedeki müdahalenin ardından emniyete götürülen Celal P, adliyeye sevk edildi.