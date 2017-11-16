Yatalak Annelerini Sedye ile Eve Götürdüler

Adıyaman'da, yatalak annelerinin eve nakli için ambulans istediklerini ancak taleplerinin reddedildiğini ileri süren çocukları, daha sonra araya giren hastane yönetiminin gönderdiği araçları kabul etmeyerek annelerini sedye ile eve taşıdı.



Kent merkezindeki Siteler Mahallesi'nde yaşayan ve Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 78 yaşındaki Hatice Ata'yı evine götürmek isteyen iki çocuğu, çağırdıkları ambulans gelmeyince annelerini sedye ile eve götürdü.



Hastanın çocukları Arif ve Bilal Ata, yatalak annelerini hastaneye ait sedye ile iterek evlerine götürmek üzere hastaneden ayrılırken güvenlik görevlileri engel olmak istedi ve durumu hastane yönetimine bildirdi.



Hastane yönetimi, bunun üzerine 112 Acil Servis'e ait bir hasta nakil aracı ve ambulans gönderdi. Hasta yakınları evlerine yaklaştıklarını, ambulansa gerek kalmadığını söyleyip annelerini araçlara bindirmeyi reddetti.



Bu sırada yoldan geçen Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'yı durduran hasta yakınları durumu anlattı. Vali Kalkancı ilgili mercilerle görüşeceğini ve gerekenin yapılacağını ifade etti.



Vali Kalkancı, hasta yakınlarının cep telefonlarından 112 Acil Servis ve Sağlık Bakanlığının arama kayıtlarını da kontrol etti.



"Yarım saatlik yoldan iterek getirmek zorunda kaldık"



Hastanın oğlu Bilal Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada, yatalak annesinin 8 yıldır Parkinson hastası olduğu için yürüme ve konuşma güçlüğü çektiğini söyledi.



Annesini muayene için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 112 Acil Servis ekiplerinin getirdiğini belirten Ata, şunları anlattı:



"Annemin muayenesi hastanede tamamlandı. Eve getirmek için 112 Acil Servis ekiplerinden ambulans talebinde bulundum ancak talebim geri çevrildi. Daha sonra Sağlık Bakanlığının 184 nolu numarasını arayarak ambulans talebinde bulundum. Onlar da bu talebimizin mümkün olmadığını ifade etti. Hastanın hasta nakil aracı ile taşınabileceğini onu da temin edemeyeceklerini bildirdi. Biz de çare olarak hastanedeki sedye ile annemizi eve getirmek zorunda kaldık. Yolda Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı gördük. Vali ise gerekli mercilerle görüşeceğini ve gerekenin yapılacağını dile getirdi. Sonuçta hastamızı sedye ile yaklaşık yarım saatlik yoldan iterek eve getirmek zorunda kaldık."



"Soruşturma açıldı"



İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erdoğan Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Fatih Doğan ile hasta Hatice Ata'yı evinde ziyaret ettiklerini söyledi.



Hastanın evine iki gün önce de hemşire görevlendirdiklerini dile getiren Öz, "Konu ile ilgili Vali Kalkancı ile görüştük. Biz konuyla ilgili soruşturma açtık, konunun takipçisiyiz." dedi.