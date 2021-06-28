YATAKTAN DÜŞÜP ÖLEN BİR AYLIK KIZINI KUCAĞINDA TAŞIDI
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YATAKTAN DÜŞÜP ÖLEN BİR AYLIK KIZINI KUCAĞINDA TAŞIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, Suriye uyruklu Semar (34) ile Firaz Halluf (36) çiftinin bir aylık bebekleri Hatice, yataktan düşüp öldü.

ADANA'da, Suriye uyruklu Semar (34) ile Firaz Halluf (36) çiftinin bir aylık bebekleri Hatice, yataktan düşüp öldü. Baba Firaz Halluf'un, minik kızının cansız bedenini kucağında polis aracına taşıdığı görüntüler, yürek burktu.

Suriye'nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana'ya gelip merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ne yerleşen Semar ile Firaz Halluf çiftinin bir aylık kızları Hatice, önceki gün saat 07.30 sıralarında yanlarında yatarken yataktan düştü. Sese uyanan çift, hareketsiz kalan bebekleri için sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, minik Hatice'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberle yıkılan baba Firaz Hallufun, Hatice'nin cansız bedenini polis aracına kucağında taşıdı. Firaz Hallufun, ifadesi için polis merkezine götürülürken, kızının cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsisinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan minik Hatice, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

YATAKTAN DÜŞÜP ÖLEN BİR AYLIK KIZINI KUCAĞINDA TAŞIDI
YATAKTAN DÜŞÜP ÖLEN BİR AYLIK KIZINI KUCAĞINDA TAŞIDI
YATAKTAN DÜŞÜP ÖLEN BİR AYLIK KIZINI KUCAĞINDA TAŞIDI
YATAKTAN DÜŞÜP ÖLEN BİR AYLIK KIZINI KUCAĞINDA TAŞIDI
YATAKTAN DÜŞÜP ÖLEN BİR AYLIK KIZINI KUCAĞINDA TAŞIDI
YATAKTAN DÜŞÜP ÖLEN BİR AYLIK KIZINI KUCAĞINDA TAŞIDI
YATAKTAN DÜŞÜP ÖLEN BİR AYLIK KIZINI KUCAĞINDA TAŞIDI
YATAKTAN DÜŞÜP ÖLEN BİR AYLIK KIZINI KUCAĞINDA TAŞIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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