Yataktan Düşüp Mahsur Kalan Hastayı İtfaiye Kurtardı

Adana'da, evinde yataktan düştükten sonra kalkamayıp bulunduğu yerde mahsur kalan 63 yaşındaki diyaliz hastası, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşayan Sadık Polat'ın (63), evinde yataktan düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis nezaretinde evin kapısını kurtarma çalışmalarında kullanılan demir kesme ve ayırma makinesi yardımıyla açan itfaiye, yerden kalkamayan Polat'ın yardımına koştu.

Ekipler, düşme sonucu sağlık sorunu yaşamadığı tespit edilen Polat'ı bulunduğu yerden kaldırarak, yatağına yerleştirdi.