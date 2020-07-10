Yataktan düşen Slovakyalı turist yaşam mücadelesi veriyor
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Yataktan düşen Slovakyalı turist yaşam mücadelesi veriyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 85 yaşındaki Slovakya uyruklu kadın turist, uyuduğu sırada yataktan düşüp yaralandı.

Yataktan düşen Slovakyalı turist yaşam mücadelesi veriyor
10.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:14

Antalya'nın Alanya ilçesinde 85 yaşındaki Slovakya uyruklu kadın turist, uyuduğu sırada yataktan düşüp yaralandı. Hastanede tedaviye alınan talihsiz kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Slovakya uyruklu Gertrude Vackova (85) uyuduğu esnada yataktan düştü. Vackova'nın yardım çığlıklarını duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Slovakyalı kadın turisti ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Vackova'nın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Talihsiz kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla soruşturma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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