Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldürdü (3)

TUTUKLANDIAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz Gültekin ile Kamil Çetin'i tabancayla vurarak, öldüren ve jandarmaya teslim olan Nurettin Gültekin'in adliyedeki işlemleri tamamlandı.