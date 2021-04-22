Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldürdü (3)
TUTUKLANDIAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz Gültekin ile Kamil Çetin'i tabancayla vurarak, öldüren ve jandarmaya teslim olan Nurettin Gültekin'in adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz Gültekin ile Kamil Çetin'i tabancayla vurarak, öldüren ve jandarmaya teslim olan Nurettin Gültekin'in adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Nurettin Gültekin, tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER