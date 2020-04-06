Yatakta değil masada çalışın Yarım saatte bir 100 adım atın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yatakta değil masada çalışın Yarım saatte bir 100 adım atın - Haberler
Koronavirüs, Güncel

Yatakta değil masada çalışın Yarım saatte bir 100 adım atın

Evden çalışanlar iş yerindeki gibi bir çalışma disiplini içerisinde olmalı ve eğer evde çalışma masası yoksa yemek masasını kullanmalı.

06.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:11
Yatakta değil masada çalışın Yarım saatte bir 100 adım atın

Sayın

Dünya Koronavirüs salgını sebebiyle evden çalışıyor... Evlerimiz artık ofislerimiz olurken kimimiz yatakta kimimiz sehpada çalışıyoruz. Ancak bu rahat çalışma ortamı bazı sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Technopc olarak konunun uzmanları ile görüşerek sizin için önemli bilgileri derledik.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte özellikle son 20 yılda hızla artan bilgisayar kullanımı, buna bağlı gelişen mesleki kas iskelet hastalıkları sorununu da beraberinde getirdi. Bilimsel çalışmalar, iş süresince yanlış duruştan kaynaklanan bozuklukların ağrılara, iş gücü kaybına, fizik-tedaviye bile neden olabildiğini zaten gösteriyordu. Şimdi tehlike daha da büyüdü. Evde yatarak ya da kambur şekilde sehpaya eğilerek çalışıyorsanız, dikkat! Uzmanlar yeni çalışma alanımız olan evimizde yapacağınız birkaç düzenleme ile konforlu çalışmanın tüyolarını veriyor…

- Ergonomik bir çalışma ortamı; fiziksel çevre, masa ve koltuk tasarımı, ekran ve klavyenin, kullanılan dokümanların konumu, ofisin aydınlatmasını ve hatta ofisin konumunu kapsar.

- Ergonomik çalışma ortamı ile yorgunluk ve kas gerilmeleri ortadan kalkar, ortadan kalkan gereksiz hareketler konforu artırır, böylece verimlilik artar.

- Oturma sırasında vücudun uygun duruş şeklinin (postür) sağlanması için baş nötral pozisyonda tutulmalıdır. Kişi tüm alanlara rahatlıkla ulaşabilmeli ve bu sırada vücudu eğilip bükülmemelidir.

- Oturma postürü sürekli değiştirilmelidir.

- Yataktan çalışmayın. Mutlaka bir çalışma alanınız, yanınızda not defteriniz, suyunuz olsun.

- Düzenli biçimde farklı duruşlar deneyin. Aynı pozisyonda uzun süre kalmayın.

- Telefon, fare gibi materyallere uzanırken zorlayıcı hareketlerden kaçının.

- Gün içinde kısa molalar verin; kas ve eklemlere dinlenme ve yenilenme fırsatı tanıyın. Her yarım saatte bir kalkıp evin içerisinde 100 adım atın. Telefon konuşmalarınızı da yürüyerek yapabilirsiniz. Böylelikle hareketsizliğin önüne geçmiş olursunuz.

- Zaman zaman farenin bulunduğu yeri değiştirerek -sağdan sola alarak- farklı elleri kullanmayı deneyin. Böylelikle tek bir elinizi değil, her iki elinizi de kullanmış olacaksınız.

- Gün boyunca belirli aralıklarla ayağa kalkın ve koltuğunuzu değiştirin. İmkanınız varsa koltuğun ayarını veya koltuğu değiştirmek; eklemlerin duruş değiştirmesini sağlar ve duruş bozukluğunu engeller.

- Evde çalıştığınız sandalyenin sırt dayama yeri, sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır. Çalışanın masa altında ayaklarını uzatabileceği ve vücut hareketini kolayca değiştirebileceği alan olmalıdır. Eğer ayaklar yere temas etmiyorsa, ayaklara ek bir destek yerleştirilmelidir.

- Monitöre uzaklık, görüntüye, ekran çözünürlüğüne, yazıların okunabilirliğine ve monitörün büyüklüğüne bağlıdır. Göz ekran uzaklığı, ortalama olarak 60-70 santim (kol mesafesi kadar) olmalıdır. Ekran görüş alanı gözün yatay görme hizasından 15°-50° açıları arasında bulunmalıdır.

- Dizüstü bilgisayar (Laptop) kullanırken varsa yükseltici kullanmak, boyun ağrılarının önüne geçecektir.

- Gözlerinizi sık sık kırpmayı unutmayın. Gözleriniz çok ağrıyorsa sun gözyaşı damlası kullanabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona muskası yazan 'sahte' hoca, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan 'sahte' hoca, suçüstü yakalandı
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Haberler
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı Haberler
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı Haberler
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haberler
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Kerem Alışık Haluk Levent Cüneyt Özdemir
Spor Neymar Rüştü Reçber Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Yatakta değil masada çalışın Yarım saatte bir 100 adım atın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:52:28. #1.15#
title