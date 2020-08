"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı "Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı Gümüşhane'de yaşlı bir kadın bir poşetin içerisinde "Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakarak kendini havuza atıp intihar etti Gümüşhane'nin Çamlıca mahallesinde 74 yaşındaki yaşlı bir kadın...

"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı Gümüşhane'de yaşlı bir kadın bir poşetin içerisinde "Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakarak kendini havuza atıp intihar etti GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Çamlıca mahallesinde 74 yaşındaki yaşlı bir kadın sulama havuzunda ölü bulundu. Polis havuzun kenarına bir poşetin içerisinde "Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not buldu. Edinilen bilgiye göre il merkezine bağlı Çamlıca Mahallesi Başköy Küme Evleri mevkiinde yaşayan Gülseren Hazır'ı sabah kalktığında evinde bulamayan eşi aramaya başladı. Akrabalarına da haber verilmesinin ardından mahalle boyunca aranan yaşlı kadın, yakınları tarafından mahallenin üst tarafında bulunan sulama amaçlı havuzun yüzeyinde cansız halde bulundu. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine bilgi verilmesinin ardından güvenlik şeridine alınan bölge olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapılırken, Cumhuriyet Savcısının da inceleme yaptığı alanda havuzun tellerine asılı halde bir poşet ve içerisinde yazılı not bulundu. Notta yaşlı kadının "Felç olmaktan, yataklara düşmekten korkuyorum. Yaptığımın yanlış olduğu bile bile intihar ediyorum" anlamında yazılar yazdığı öğrenilirken, AFAD ekipleri tarafından havuzdan çıkarılan Hazır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, 2 çocuk annesi Hazır'ın geçtiğimiz aylarda vefat eden 100 yaş üzerindeki yatalak annesini uzun yıllar baktığı ve bu nedenle bunalıma girmiş olabileceği değerlendiriliyor. Kaynak: İHA