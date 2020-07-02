Yatak yüklü kamyon, alev alev yandı
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Yatak yüklü kamyon, alev alev yandı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, seyir halindeki yatak yüklü kamyonun motor kısmında yangın çıktı.

Yatak yüklü kamyon, alev alev yandı
02.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:54

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, seyir halindeki yatak yüklü kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Siteler bölgesinde, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen yatak yüklü kamyonun motor bölümü, seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak, kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangın, kamyonu tamamen sardı. Çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği alevleri, ihbarla gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Yanan kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

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