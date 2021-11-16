YATAK YARALARINA SON VEREN BULUŞ.

DÜZCE (Habermetre) - Bası (yatak) yaraları, tedavisi güç ve enfeksiyon riski oluşturup hastaların hayatlarını riske atan çok tehlikeli bir sağlık sorunudur. Özellikle bası yaralarının çok oluştuğu (vücudun ağırlığını taşıyan kuyruk sokumu, kalça, topuk, diz vb. ) bölgelerde görülen bu sorun, hastaların yaşam kalitesini de fazlasıyla düşürmektedir.

Yatağa bağımlı hastaları hem acıdan, hem de çok yüksek tedavi masrafından kurtarmak isteyen Düzce Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Enes AKGÜL ve Öğretmenimiz Adem AKKUŞ tarafından yatak yaralarını oluşmadan önce belirleyen bir buluş geliştirdi.

Piyasada var olan yataklarla yaraların oluşumunun önüne geçilemezken, öğrencimiz Enes Akgül'ün buluşu ile yatak yarası oluşmadan önce yaranın oluşacağı bölge belirleniyor ve yatak kendisini ona göre dizayn ediyor. Bu sistem yaranın nerede oluşacağını önceden algılayabiliyor ve yara oluşma ihtimali yüksek bölgeleri aşağıya çekerek hastanın yatağın o kısmıyla temasını kesiyor. Aynı zamanda hava akışı da sağlanarak, yara oluşumu önlemiş oluyor.

Öğrencimizi ve koordinatör öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorüz.

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