Yatak ve yorganların altında 81 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Tuşba ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yatak ve yorganların altına gizlenmiş poşetler içerisinde 81 kilo 535 gram eroin, 1 glock marka ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, yatak ve yorganların altına gizlenmiş poşetler içerisinde 81 kilo 535 gram eroin, 1 glock marka tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA