Yatak odasındaki saksılarda kenevir yetiştirmiş
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Yatak odasındaki saksılarda kenevir yetiştirmiş

Yatak odasındaki saksılarda kenevir yetiştirmiş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ikamette yapılan aramada yatak odasındaki saksılara dikilmiş kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ikamette yapılan aramada yatak odasındaki saksılara dikilmiş kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik belirledikleri Ş.Ö.Ö. ve A.M.U. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı.

Ekipler, A.M.U.'nun evinde yaptıkları aramada yatak odası içerisinde bulunan 3 saksı içerisinde çok sayıda dikili halde dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Evde yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 4 adet fişek, 2,35 gram esrar, 2,32 gram sentetik kannabinoid, 2 adet captagon hap ele geçirildi.

Ş.Ö.Ö.'nün evinde yapılan aramada ise 29 adet boyları 10 ile 85 santimetre arasında değişen dişi Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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