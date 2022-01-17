Yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan katil zanlısı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan katil zanlısı tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Siirt'te 16 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan ve Ankara'da yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan şüpheli tutuklandı.

ANKARA (AA) - Siirt'te 16 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan ve Ankara'da yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Dişlinar köyünde 2006'da Nafi Kümek'in pusu kurularak öldürülmesi olayının şüphelisi Hikmet Kümek'in yakalanması için harekete geçti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine bölgede 3 gün süreyle kapsamlı araştırma ve takip çalışması yürüten JASAT, zanlının eşkali ve adres bilgilerini tespit etti.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla ikamet ettiği evin yatak odasında saklanmak için ayarlanmış gizli bölmede yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan katil zanlısı tutuklandı

Yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan katil zanlısı tutuklandı

Yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan katil zanlısı tutuklandı

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

 Yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan katil zanlısı tutuklandı

Yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan katil zanlısı tutuklandı
AA - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Ankara, JASAT, Siirt, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title